ASSE - Mercato : nouveau challenge en L1 pour Hamouma, Puel se lâche sur lui et se fait épingler !

Après des semaines de silence à l’ASSE, Claude Puel avait des choses à dire. Interrogé dans Le Progrès, l’entraîneur des Verts a évoqué la stratégie au mercato et en a dit un peu plus sur la situation de Romain Hamouma. Libre après la fin de son contrat à l’ASSE en juin, le milieu offensif (34 ans) discute notamment avec l’OGC Nice cet été. Christophe Galtier ferait le forcing auprès de ses dirigeants pour recruter celui qu’il a côtoyé chez les Verts dans le passé.

Troyes s'invite à la table d'Hamouma

« Romain Hamouma a la volonté d’étudier tout ce qui peut se présenter à lui. C’est sa démarche, affirme Puel dans le quotidien régional. Il a eu une proposition adaptée à la situation du club et à ce qu’il peut faire en ce moment. Après, Romain est libre d’écouter et d’avancer avec d’autres clubs s’il a des propositions plus intéressantes. Il faut garder un cap. »

Mohamed Toubache-Ter a ajouté des détails importants sur Hamouma : « En plus de la proposition de Brest (contrat de 2 ans sur la table), de la proposition de Nice (1+1 qui pourrait évoluer), du coup de téléphone du DS du Stade Rennais… Troyes vient d’entrer ds la boucle en formulant une très bonne proposition à Romain Hamouma ! » Interrogé par un twittos sur la raison pour laquelle Hamouma n’avait pas été prolongé par l’ASSE, l’insider a été clair : « Allez dire cela à votre coach. »

