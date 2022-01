ASSE - Mercato : nouvel élément dans le dossier Mateta

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Plusieurs jours, déjà, que l'ASSE tente de se faire prêter jusqu'au terme de la saison l'attaquant Jean-Philippe Mateta. Ce dernier, qui appartient à Mayence (Allemagne) et qui évolue à Crystal Palace (Angleterre) est pourtant loin d'avoir fait ses valises. Et les derniers propos, tenus ce jour, par son entraîneur, Patrick Vieira, ne semblent pas indiquer un départ. Bien au contraire.

Car Palace, de son côté, tente avant tout de signer un autre attaquant, qui évolue à Arsenal et qui a pour nom Eddie Nketiah. C'est à cette condition que Vieira laisserait éventuellement partir Mateta pour le Forez. Or le dossier est déjà en passe de se refermer. Hier, le technicien des Gunners, Mickel Arteta, avait déjà signalé que Nketiah resterait à Arsenal jusqu'au terme de la saison et qu'il n'y avait même pas de sujet mercato.

En fin de matinée, Patrick Vieira a confirmé la tendance. "Vous me demandez de commenter un sujet qui n'en est pas un. Nketiah est à Arsenal, son entraîneur ne veut pas le laisser partir, le sujet est clos. Je n'ai donc rien à commenter." Mateta qui, il y a près d'une semaine, avait donné rendez-vous aux supporters de Crystal Palace face à Brighton, demain soir, avait vu juste. Il sera bien sur la pelouse et risque même d'y rester jusqu'au terme de la saison.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DEMAIN, IL SERA TROP TARD...

L'ASSE doit profiter de ce mois de janvier pour enregistrer d'autres recrues afin de mener à bien l'opération maintien !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/mHgvm05vbi — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 11, 2022