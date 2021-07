ASSE - Mercato : Olympiakos tente Puel avec Cissé

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Attention, informations à prendre avec des pincettes. Car elles émanent du média grec gazzetta.gr, qui ne semble pas savoir que l'AS Saint-Etienne a assuré ne plus être en mesure de réaliser des transferts supérieurs à 5 M€. Mais peut-être que les dirigeants stéphanois peuvent faire des exceptions et peut-être que gazzetta.gr a ses entrées à l'Olympiakos.

Car selon ce média, le champion de Grèce aurait bien l'intention de vendre Pape Cissé et il verrait d'un bon œil son transfert à l'ASSE. Les Verts auraient formulé une première offre de 7 M€, insuffisante pour l'Olympiakos qui attend légèrement plus. Mais pas les 13 M€ d'option d'achat fixés dans le contrat de prêt du défenseur central sénégalais en janvier. En gros, un dernier petit effort et Cissé sera de nouveau stéphanois. La balle serait donc dans le camp de Claude Puel.

