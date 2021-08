ASSE – Mercato : OM, RC Lens, l'Espagne... quelles options pour Denis Bouanga ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Le 9 juillet 2019, quand Denis Bouanga s’engage pour l’ASSE comme 6e recrue du club dans un mercato animé, peu nombreux sont ceux qui pensent alors découvrir le futur meilleur buteur des Verts pour les saisons à venir. Tout juste deux ans plus tard, le Gabonais a fait trembler les filets à 19 reprises toutes compétitions confondues (12 en 2019-2020 avec une année tronquée par le Covid, sept pour l’exercice 2020-2021), s’imposant à chaque fois comme le meilleur buteur de l’année. Meilleur joueur pour son premier exercice, l’ancien Nîmois est apparu plus en difficulté lors du précédent alors que Claude Puel ne l’a pas toujours utilisé dans sa position favorite (ailier gauche). Pourtant, les statistiques sont là. Et en plein mercato, la question de son avenir est dans toutes les têtes.

Les candidats peinent à s’affirmer

Parmi les plus conséquentes valeurs marchandes de l’effectif, son départ aboutirait forcément à une grosse entrée d’argent dans les caisses du club. Cependant, les rumeurs entourant un possible exil peinent à se confirmer. Le RC Lens, un temps pressenti, n’a plus réellement montré d’intérêt. Il en va de même pour le Stade Rennais. L’écurie bretonne s’est récemment attachée les services de l’ailier gauche ghanéen Kamaldeen Sulemana pour la coquette somme de 15 M€. Après avoir déjà lâché 20 M€ pour Loïc Badé, le SRFC devrait désormais se montrer plus calme. Enfin, toujours en France, l’OM suivait de près l’évolution de ce dossier. Mais là encore, les Phocéens ont été très actifs sur le marché des transferts en attirant notamment Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder, deux ailiers de formation. Reste alors les pistes étrangères. L’an dernier, le Real Betis ainsi qu’Everton étaient cités comme potentiels intérêts, sans que cela ne prenne de l’importance. Cette fois, la Real Sociedad et Valence sont cités. Mais rien ne semble vraiment se dessiner pour l'instant...