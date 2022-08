ASSE - Mercato : on sait combien les Verts vont toucher grâce au transfert de Wesley Fofana à Chelsea

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Selon les informations du journal L'Equipe, Chelsea et Leicester auraient trouvés un accord pour le transfert de Wesley Fofana pour un montant estimé à 82,5 millions d'euros hors bonus.

Jackpot pour les Verts !

Le défenseur central français, qui avait été vendu à l'été 2020 par l'AS Saint-Etienne à Leicester contre 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus et 20% sur une possible revente, devrait rapporter jusqu'à 10 millions d'euros à son club formateur. Ces 10 millions d'euros ne devrait pas être touchés d’un seul coup par le club du Forez mais au prorata des différents échéances de paiement du transfert.

Leicester et Chelsea ont trouvé un accord, estimé à 82,5 M€, pour le transfert du défenseur français Wesley Fofana qui, avec les bonus, pourrait devenir le défenseur le plus cher de l'histoire https://t.co/LmP8fFPBcV pic.twitter.com/UPjIQ3Pz3c — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 26, 2022

