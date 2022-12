ASSE - Mercato : on sait si Ghoulam signera chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Revenu la semaine dernière à l'AS Saint-Étienne afin de s'entraîner avec le club du Forez, Faouzi Ghoulam a disputé les deux matchs amicaux des Verts contre Grenoble (3-1) et face à l'AC Ajaccio (0-1). Mais alors tout le monde se demande si le latéral gauche algérien, libre de tout contrat depuis l'été dernier et son départ de Naples, va définitivement faire son retour à l'ASSE, nos confrères de France Bleu Saint-Étienne Loire annoncent ce mercredi qu'une signature de Faouzi Ghoulam ne serait pour le moment pas à l'ordre du jour. Le natif de Saint-Priest-en-Jarez souhaiterait simplement profiter des séances d'entraînement pour transmettre son expérience aux joueurs stéphanois.

"Ghoulam doit prendre des décisions sur son avenir et nous aussi"

Interrogé sur le sujet au terme du match amical perdu ce mercredi par les Verts contre l'AC Ajaccio (0-1), Laurent Batlles a déclaré ceci : "Concernant Faouzi Ghoulam, il est dans la continuité de ce qu'on veut. Il s'entraîne et on verra ce qu'il se passera de son côté et du nôtre. Il doit prendre des décisions sur son avenir et nous aussi. On va voir comment ça évolue."

