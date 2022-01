ASSE - Mercato : optimisme pour Mateta, un attaquant des Verts éjecté par Dupraz ?

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Pascal Dupraz l'a dit : il souhaite recruter un défenseur central, un latéral droit et un attaquant. Pour l'attaquant, la priorité est connue : il s'agit de Jean-Philippe Mateta. Mais le dossier est compliqué. Buteur ce week-end en Cup contre Millwall, Mateta a donné rendez-vous aux supporters de Crystal Palace pour le prochain match contre Brighton.

Peu de chances, donc, de le voir débarquer à L'Etrat d'ici là... Comme déjà relayée hier, Théo Douet, affirme que l'ASSE reste tout de même en pole dans le dossier Mateta. Et comme relaté par le journaliste de Canal+, Le Progrès confirme que Mayence souhaiterait que Crystal Palace lève l'option d’achat avant de le prêter à l’ASSE, ce que le club anglais refuse actuellement de faire.

« Le dossier apparaît compliqué mais les dirigeants de veulent garder espoir et restent optimistes », ajoute le quotidien régional. En parallèle du dossier Mateta, on apprend que Jean-Philippe Krasso a des touches en Ligue 2, où Valenciennes, Ajaccio et Grenoble sont intéressés pour un prêt de 6 mois. L’attaquant des Verts ne devrait néanmoins pas partir avant que l’ASSE recrute un avant-centre.

Mayence souhaiterait que Crystal Palace lève l'OA de #Mateta, avant de le prêter à Saint-Étienne, ce que le club anglais refuse actuellement de faire. Le dossier apparaît compliqué mais les dirigeants de l'#ASSE veulent garder espoir et restent optimistes.



Via @leprogres_asse pic.twitter.com/KT6DNxXBxk — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 10, 2022