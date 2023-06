ASSE – Mercato : options d'achat levées pour Nkounkou et Cafaro !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Prêtés par Everton et le Standard de Liège, Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro ont donné satisfaction cette saison à l'ASSE. Assez pour que le club officialise de jeudi la levée de leur option d'achat.

Sous contrat jusqu'en 2026 et 2025

« Les options d’achat de Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou ayant été officiellement levées, les deux joueurs sont liés à l’ASSE jusqu’en 2025 pour le premier et 2026 pour le second », précise l'ASSE.