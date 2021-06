ASSE – Mercato : Palencia, Krasso, Katranis, Diousse, Nadé... quels prêtés Puel va-t-il relancer ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Palencia ou Nadé

« L'Espagnol s'est relancé pendant un an en prêt du côté de Leganes (D2 espagnole), disputant 36 des 39 matches possibles. Avec du rythme, plus de confiance, Palencia peut redevenir le joueur qu'il était à ses débuts avec les Girondins de Bordeaux. A ce niveau, il peut faire office de bonne doublure et/ou de numéro 1 bis. Surtout si le Tunisien Wajdi Kechrida venait à avoir des difficultés à s'adapter.

Outre le fait qu'il soit encore jeune (25 ans), l'intérêt de conserver le natif de Badalona est sa polyvalence. La même qu'un Yvan Maçon, capable de dépanner à gauche de la défense en cas de besoin. Pour moi, les deux profils ne sont pas antagonistes et peuvent même s'avérer un atout si Gabriel Silva ou Miguel Trauco venaient à avoir des offres cet été. Garder un Palencia en confiance, cela éviterait d'avoir à recruter un latéral gauche.

Personnellement, je me poserais aussi la question au sujet de Mickaël Nadé. Le défenseur de 22 ans sort d'une belle saison en National 1 et, avec le départ de Pape Abou Cissé, il peut être une option interne avec plus de bouteille qu'un Saïdou Sow ou un Marvin Tshibuabua. Si la tendance est plutôt à un nouveau départ du côté de QRM en Ligue 2, j'essayerais quand même Nadé lors de la préparation. Comme Laurent, je me laisserais aussi le temps de la réflexion pour Jean-Philippe Krasso. »

Alexandre CORBOZ

Peut-être Krasso

« Honnêtement, je ne crois pas à une seconde chance pour Sergi Palencia. Puel l'avait vite écarté à son arrivée et je l'avais compris vu les errements de l'Espagnol. Je ne le vois pas le relancer. Idem pour Ghezali, incapable de marquer le moindre but en L2 et en National ces deux dernières saisons, et pour Diousse, même pas titulaire à Ankaraguçu, relégué en L2 turque. Katranis, lui, a un peu plus joué à Hatayspor, mais le Grec m'a l'air quand même tendre et à son poste, entre Miguel Trauco et Yvann Maçon, voire Gabriel Silva, l'horizon semble bouché. Quant à Mickaël Nadé, il s'est imposé à QRM, en National. Mais en défense centrale, j'espère l'arrivée d'un joueur plus confirmé, d'un vrai leader défensif pour épauler Sow et Moukoudi, voire Kolo. Non, en fait, des joueurs prêtés, je ne vois que Krasso pour une éventuelle seconde chance. L'ancien joueur d'Epinal a mis 5 buts au Mans, en 14 matches de National. Ce n'est pas si mal. Et lors de ses six mois à l'ASSE, je ne l'avais pas trouvé plus mauvais que Charles Abi. Ni meilleur d'ailleurs... Mais bon, il est sous contrat jusqu'en 2023 et si Puel n'arrive pas à recruter ce vrai n°9 qui fait tant défaut à l'ASSE depuis le départ de Robert Beric (et même avant), pourquoi pas ? On parle là d'un garçon qui n'a que 22 ans et qui n'a été titularisé que lors de 2 matches depuis son arrivée chez les Verts... Peut-on d'ailleurs vraiment parler de « seconde » chance pour lui ?

Laurent HESS