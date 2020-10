ASSE – Mercato : Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen) c'est officiel !

Comme annoncé hier, l'AS Saint-Etienne enregistre bel et bien l'arrivée en prêt avec option d'achat (6,5 M€), et pour une saison, du grec Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen, 22 ans). L'international héllène (4 capes), formé à l'Olympiakos Le Pirée, sort d'un prêt de six mois à Sheffield United.

L'arrivée de Retsos comble le vide laissé dans l'effectif suite au départ de Wesley Fofana, transféré à Leicester City pour 35 M€ + 5 M€ de bonus. Pour en savoir plus sur le défenseur grec, c'est à lire sur cet article.

Retsos trépigne d'impatience

"Je suis très heureux de signer à Saint-Étienne et motivé à l'idée de relever un nouveau challenge. Venir à l'ASSE est une belle opportunité. C'est un club où les jeunes joueurs ont la possibilité de s'exprimer. J'ai hâte de connaître mes nouveaux coéquipiers et de jouer mes premiers matches en Vert", a glissé le Grec sur le site officiel des Verts.