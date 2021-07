ASSE – Mercato : Pape Abou Cissé se remet sur le marché, les Verts à l'affût ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Rentré de son prêt en provenance de l'ASSE où il n'a pu être conservé du fait du montant élevé de son option d'achat (10 M€), Pape Abou Cissé (26 ans) a repris l'entraînement il y a quelques jours avec l'Olympiakos Le Pirée. Si le club grec souhaitait relancer le Sénégalais ou – à minima – le conserver le temps des qualifications pour la prochaine Ligue des Champions, le natif de Pikine a visiblement d'autres projets.

Selon le média grec Sportime, Pape Abou Cissé a fait part à ses dirigeants de sa volonté de quitter l'Olympiakos pour un club où il aura des garanties de temps de jeu. Satisfait de ses six mois en prêt chez les Verts, le colosse sénégalais souhaite capitaliser dessus pour rebondir sur le marché français et se montrer suffisamment à son avantage pour participer à la prochaine CAN en janvier prochain.

Reste à savoir si les Verts pourront s'aligner ou tenter quelque chose pour faire venir celui qui s'était imposé aux côtés d'Harold Moukoudi sur la deuxième partie de saison...

