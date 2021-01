ASSE - Mercato : Pape Cissé c'est (enfin) officiel, ses premiers mots

C'était dans les tuyaux, c'est officiel. L'ASSE vient de communiquer officiellement sur le prêt de Pape Abou Cissé. "Ce vendredi après-midi, l’AS Saint-Étienne et l’Olympiakos Le Pirée ont conclu un accord concernant le prêt avec option d’achat de Pape Abou Cissé. Le solide défenseur (1,97 m) s’est ainsi engagé jusqu'à la fin de cette saison avec le club. Vainqueur du championnat et de la Coupe du Sénégal en 2014 avec l’AS Pikine, le club de sa ville natale, Pape Abou Cissé quitte le Sénégal en janvier 2015 pour rejoindre l’AC Ajaccio. En Corse, le défenseur découvre la Ligue 2 BKT et dispute, en deux saisons et demi, 71 matches avant de s’envoler pour la Super League grecque. Recruté par l’Olympiakos en 2017, Pape Abou Cissé s'impose en défense centrale et fait apprécier ses qualités de buteur. Au-delà des 92 rencontres jouées pour la formation du Pirée, le défenseur inscrit 10 buts et contribue au doublé coupe championnat réalisé par le club grec l’été dernier."

Voici les premiers mots du joueur : "C'est un vrai plaisir de m'engager dans un club fantastique comme l'AS Saint-Étienne avec un beau stade et des fans qui comptent beaucoup. Je remercie l'ASSE de m'accorder sa confiance. Avec les joueurs que je rejoins, je vais donner le meilleur de moi-même pour faire remonter l'équipe au classement car elle n'est pas à sa place. Les Verts sont une équipe très suivie au Sénégal et je sais que plusieurs Sénégalais ont beaucoup apporté à l'ASSE. J'espère m'inscrire dans cette lignée."