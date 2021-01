ASSE - Mercato : Pape Cissé (Olympiakos), un départ déjà programmé ?

Alors que le feuilleton Mostafa Mohamed n'en finit plus de rebondir dans tous les sens, l'AS Saint-Etienne est sur le point de finaliser l'arrivée d'un nouveau défenseur central. Il devrait s'agir de Pape Cissé, Sénégalais de 25 ans, passé par l'AC Ajaccio entre 2015 et 2017 avant de filer à l'Olympiakos. Le club du Pirée a recruté Sokratis Papastathopoulos à Arsenal cet hiver et souhaiterait prêter Cissé.

Les Verts, qui suivaient plusieurs pistes (Todibo, Deli), ont flairé le bon coup et devraient voir débarquer le joueur dans les prochaines heures. Seulement, si les informations du journaliste de France Football Nabil Djellit sont bonnes, Cissé ne restera que six mois dans le Forez. En effet, les deux clubs ont acté une option d'achat de 13 M€ (L'Equipe parle de 10 M€). Beaucoup trop pour l'ASSE, dont les finances sont dans le rouge. A moins d'un miracle, ce sera donc retour à l'envoyer pour Pape Cissé au terme de la saison.