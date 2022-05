ASSE - Mercato : pas d'intérêt du FC Porto pour Yvann Maçon ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Dans le dur, comme l'ensemble de ses partenaires, depuis plusieurs semaines, Yvann Maçon a bien du mal à se remettre de sa terrible blessure aux ligaments croisés d'un genou à l'automne 2020, alors qu'il était en pleine bourre. Mais d'après certains médias français, ça n'avait pas empêché le FC Porto de se pencher sur son cas. Il était même question que les champions du Portugal mettent entre 3 et 4 M€ sur la table pour l'arracher à l'AS Saint-Etienne cet été.

Mais ce mardi, O Jogo assure que cette rumeur n'était que du vent. Les Dragoes, pourtant experts en trading, ne seraient pas intéressés par l'ancien joueur de Dunkerque. Dommage pour lui comme pour les Verts, qui auraient pu profiter d'une rentrée d'argent bienvenue en cette période très compliquée, surtout si la relégation est bout du déplacement à Nantes samedi soir...

