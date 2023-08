ASSE – Mercato : pas de bras de fer avec Nkounkou, Perrin calme le jeu

La semaine passée, Niels Nkounkou s'est lâché dans L'Equipe en réclamant son départ de l'ASSE pour rejoindre l'Eintracht Francfort et en égratignant au passage ses dirigeants. Depuis, c'était silence radio chez les Verts au sujet du piston gauche.

Présent en conférence de presse ce jeudi à l'occasion de la présentation de Dylan Batubinsika, Loïc Perrin a été lancé sur ce dossier épineux. Il ne s'est pas défilé. Ses propos ont été retranscrits par EVECT.

« On avait eu une discussion avec lui, on savait la position de Niels (Nkounkou), on lui a expliqué la nôtre. Aujourd'hui Niels est là, il était là à l'entrainement ce matin, vous l’avez vu. Il fait partie du groupe comme les autres. Sa situation n’a pas évolué depuis début juillet avec l’offre qu’on a reçue et refusée. Pour l'instant on est sur du statu quo ».