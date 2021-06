ASSE – Mercato : pas de prolongation pour Hamouma, les supporters stéphanois réagissent

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Laure, Lille :

« La position du club me paraît incompréhensible. On a un effectif assez jeune, et on a donc besoin de cadres qui ont eux de l'expérience. Pour moi, Romain est un joueur à garder, il a montré qu'il pouvait être décisif à des moments clés de la saison. Il apporte de la sécurité sur le terrain, et il a une qualité de jeu incroyable. Il est très technique. J'espère le revoir en vert la saison prochaine ! »

Jean-Loup, Ploërmel :

« J'avoue que je ne comprends pas du tout pourquoi on a déjà réglé les cas de KMP et Debuchy, et pas le sien. Surtout que Romain Hamouma n'a jamais triché avec les Verts. Il a tout donné ce joueur. Dans un grand jour, il peut être très bon. Seules ses blessures ont été gênantes... Mais Hamouma peut servir de cadre pour les jeunes, car avec le départ de Debuchy et l'éventuel départ de Moulin, il faut quand même quelques anciens. »

Yassine, Saint-Étienne :

« Il n'y a aucune reconnaissance envers le joueur. Il faudrait que le club trouve très rapidement une solution pour le conserver. »

Thomas, Saint-Chamond :

« D'un point de vue sportif, Hamouma est un excellent joueur, exemplaire sur le terrain, mais qui est très régulièrement blessé, et qui commence à prendre de l'âge. Personnellement, je souhaite tout de même qu'il prolonge encore au moins une saison. Cependant, je ne suis pas Claude Puel, qui construit son équipe avec une enveloppe très faible pour chaque Mercato. Ses marges de manœuvre sont très limitées et garder Hamouma serait peut être synonyme d'une recrue en moins pour la saison prochaine. »

Romain, Mont-près-Chambord :

« Avec tout ce qu'il nous a apporté et nous apporte encore, l'ASSE devrait faire le nécessaire pour le faire rester. De plus, je trouve que le club n'est pas assez reconnaissant envers Hamouma. Il n'a jamais fait parler de lui, jamais fait de sortie dans la presse... Et il a toujours mouillé le maillot et fait passer l'équipe avant lui. »

Audrey, Sennecey-le-Grand :

« Je suis assez partagée. D'une part oui, car ça reste un salaire assez conséquent et au vu du nombre de matches par saison qu'il fait, à cause de ses blessures, ça se comprend que le club hésite à le prolonger. D'une autre part, je me dis qu'il est au club depuis des années, et dès qu'il a été présent sur les terrains, il a tout donné pour ce club et ce maillot. Alors pourquoi ne pas prolonger un gars comme lui qui aime et joue avec le coeur vert ? »



Florent, Andrézieux-Bouthéon :

« Non, je ne comprends pas la position du club car pour encadrer la jeunesse il faut des anciens, et je trouve que le club n'est pas trop reconnaissant envers ses joueurs emblématiques. La seule chose que je vois, c'est que le club veut économiser, mais jusqu'où vont-ils aller? Car ça fais quand même deux saisons que l'on joue avec le feu. Et à force de jouer, on va finir par se brûler ! »

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Je ne comprends absolument pas la position de l'institution concernant la prolongation de Romain Hamouma. L'état-major doit avoir une position claire à l'égard de ce joueur emblématique de l'ASSE, qui porte le maillot vert depuis 9 ans. En jouant à ce jeu de dupe, le risque est de voir partir un joueur d'une qualité technique très nettement au-dessus de la moyenne, et qui serait à bien des égards très utile pour la saison à venir. Compte tenu du peu de surface financière dont va posséder Claude Puel durant ce Mercato estival, Romain Hamouma fait figure de cadre incontesté et de leader offensif. Roland Romeyer serait bien inspiré de régler cette situation dans les plus brefs délais afin de la clarifier, tant pour le joueur que pour le club. »

Victor, Domancy :

« Je comprends l'hésitation du club ou du moins la lenteur qu'il semble y avoir dans ce dossier. Bien sûr que Hamouma est un très bon joueur, qu'il aime ce club et qu'il sera toujours impliqué. Mais d'un autre côté, ses blessures à répétition et son âge qui commence à avancer peuvent peser dans la balance. Je suis persuadé qu'il souhaite encore s'impliquer au club, et qu'il se sent bien à Sainté aussi bien sportivement que personnellement, avec une famille installée ici depuis un moment maintenant. S'il n'est pas prolongé, je vais être forcément déçu car c'est un bon élément et un pilier de l'équipe depuis longtemps. Mais si c'est pour le prolonger et qu'il se blesse encore trois mois... Autant laisser la place à un nouvel arrivant, qui apportera peut être plus que lui. »