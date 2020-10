ASSE - Mercato : pas encore arrivé, Niang contrarie déjà Puel

Hier en fin d'après-midi, L'Equipe annonçait que Mbaye Niang était sur le point de rejoindre l'AS Saint-Etienne en qualité de joker. Qu'il ne s'agissait plus que d'une question de jours, voire d'heures. Si l'attaquant s'était mis d'accord avec les Verts, si ces derniers avaient trouvé un arrangement avec le Stade Rennais pour la prise en charge du salaire du joueur, il restait encore à Niang à régler un problème de primes avec le SRFC. C'était en très bonne voie. Alors, où est le problème ?

Il réfléchit alors que Puel le voulait rapidement

Le problème, à en croire, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, c'est Niang ne serait pas totalement certain de la justesse de son choix. "Le joueur réfléchit", a confié le dirigeant hier soir au quotidien Ouest France. On peut imaginer qu'il se demande s'il est préférable de rester en Bretagne pour y disputer la Champions League, quitte à ne pas y être titulaire, ou rejoindre le Forez, où il n'y a pas d'Europe mais où il est quasiment assuré de jouer.

Quoi qu'il en soit, ce contre-temps a le don d'énerver Claude Puel. L'Equipe rappelait hier que le manager des Verts avait appelé Niang pour lui demander de venir le plus vite possible afin de le remettre en forme, si nécessaire, et de lui permettre de s'acclimater rapidement à sa nouvelle équipe. Puel espérait faire débuter Niang contre Nice dans deux dimanches. Si les choses traînent, ce sera compliqué…