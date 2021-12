Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

« Il faut se dépêcher de recruter. Il faut penser le recrutement en fonction des budgets alloués pour amener davantage de dynamisme et de cohérences dans toutes les lignes. Je savais en venant ici que l’ASSE allait perdre beaucoup de joueurs (avec la CAN). J’ai signé mon contrat en pleine connaissance de cause. Il faut interagir et bien sûr renforcer l’équipe. Les manques ont déjà été définis avant mon arrivée. On a ciblé des joueurs et Saint-Etienne l’avait fait avant. On travaille de manière collégiale ».

Le défenseur central est une priorité de Dupraz

En conférence de presse après la défaite face au FC Nantes, Pascal Dupraz a mis les choses au clair concernant le Mercato d'hiver, laissant entendre que c'était bien Jean-François Soucasse (président délégué), Jean-Luc Buisine (chef du recrutement) et désormais Loïc Perrin (coordinateur sportif) qui avaient la main sur les dossiers.

Cela n'a cependant pas empêché le technicien savoyard de donner son avis et faire légèrement évoluer les besoins. En effet, avec l'arrivée de Joris Gnagnon (ex-FC Séville, libre), il n'était normalement pas prévu de venue d'un stoppeur supplémentaire. Les choses ont changé puisque Pascal Dupraz a érigé la venue d'un « roc défensif » comme l'une de ses priorités selon L'Equipe.

Si le nom de Vitorino Hilton (retraité de 44 ans) a circulé, le Brésilien n'était pas la piste numéro 1. Certains médias parlaient d'un défenseur central français passé par l'Angleterre et à la dérive ces derniers mois. Selon nos informations, il pourrait s'agir d'Eliaquim Mangala (30 ans), libre depuis l'été dernier et son départ du FC Valence. Reste qu'empiler les défenseurs en déficit physique ne semble pas non plus être l'idée du siècle...