ASSE – Mercato : Pascal Feindouno milite pour une prolongation surprise chez les Verts !

Interrogé sur Robert Beric lors de son passage sur le plateau de Club ASSE, mardi dernier sur TL7, Pascal Feindouno a eu des mots sympas pour le Slovène. « J'aurais bien aimé jouer avec lui, a-t-il expliqué. C'est un attaquant qui bouge, un chasseur. Il est toujours dans la surface, à vouloir marquer. Il ne lâche jamais. On se serait bien entendus. C'est bien pour les milieux d'avoir un attaquant de ce profil. »

« Je trouve que c'est un très bon joueur »

Au cours de l'émission, Feindouno a aussi dit du bien de Miguel Trauco, le latéral péruvien, en fin de contrat chez les Verts dans un an. « Je trouve que c'est un très bon joueur. Il a toutes les qualités pour un latéral gauche. Il monte, il descend. Il a du coffre. Et c'est un gagneur. Il joue beaucoup plus souvent depuis quelque temps et du coup il prend la confiance. »