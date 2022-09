ASSE - Mercato : Perrin a défini ses 2 prochaines priorités

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Après avoir été sur la brèche 24 heures sur 24 pendant trois mois, entre la relégation de l'ASSE et la fin du mercato, pour rebâtir totalement l'effectif, Loïc Perrin n'est pas encore en vacances. Déjà parce que le coordinateur sportif doit plancher sur le mercato hivernal, mais également parce qu'il doit négocier des prolongations avec des joueurs, deux en particulier, comme il l'a expliqué hier en conférence de presse.

"Louis (Mouton), c'est particulier. Il a signé son premier contrat professionnel cette année, on a la possibilité de le faire prolonger de deux ans. Oui, on en a parlé, on est très content de ce qu'il réalise et de l’ensemble des jeunes du centre de formation d'ailleurs. On souhaite vraiment s’appuyer sur eux et on veut leur faire de la place. C'est pour ça qu'on ne voulait pas recruter pour recruter, histoire de ne pas leur bloquer du temps de jeu. C'est la vraie stratégie du club. Concernant Jean-Philippe (Krasso), cela va être un cas dont il va falloir discuter. Il avait eu un peu des envies de départ au début du mercato mais il s'est bien remis dans le projet et puis je pense qu’il est bien dans le projet là du coup (sourire). Il va falloir bien sûr qu'on en discute."