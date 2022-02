ASSE - Mercato : Perrin a placé un tacle discret à Puel

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Vu sa nature, Loïc Perrin n'allait pas ruer dans les brancards au moment de faire le bilan de son premier mercato passé dans la peau du coordinateur sportif de l'ASSE. Il aurait pu, pourtant... En effet, si les Verts se retrouvent aujourd'hui à la dernière place de Ligue 1, c'est parce que Claude Puel, qui avait la mainmise sur le sportif depuis deux ans, avait décidé de faire place nette aux jeunes. Une erreur terrible car après un début de saison raté, sa jeune troupe a sombré corps et biens...

C'est donc sans régler méchamment ses comptes mais en faisant bien passer le message que Perrin a expliqué dans Le Progrès que Puel s'était trompé : "On est content de ce qu’on a fait. On avait établi des critères. Ils ont été respectés. Il y a des joueurs expérimentés qui sont arrivés : plus de 1.600 matches en professionnel à eux sept. Il ne faut pas qu’on perde cet équilibre important dans un vestiaire. Je pense qu’on ne s’est pas trompé, mais je sais qu’on sera jugé au mois de mai".

"Une équipe, c’est un équilibre et il en manquait. C’est important pour les joueurs de la première partie de saison de voir arriver des nouveaux qui n'ont pas connu ces difficultés, je le sais parce que je l’ai vécu en tant que joueur il n'y a pas si longtemps que ça. Et voir arriver des joueurs de très haut niveau, c’est bien aussi, des joueurs qui ont connu la Ligue des champions par exemple."

