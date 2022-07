ASSE - Mercato : Perrin annonce de nouvelles recrues

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Hier soir, nous avons relayé une partie des propos tenus par Loïc Perrin dans l'émission les Informés du Tour sur France TV. Mais le coordinateur sportif de l'ASSE ne s'est pas contenté de faire un point sur le mercato, il a également fait une annonce sur la suite des opérations au niveau des transferts et s'est projeté sur le début de championnat de son équipe, handicapée par trois points de pénalité.

"Ce ne sera pas une chose facile (ndlr : les trois points de handicap) en plus des quatre matches à huis-clos. L'objectif, c'est clairement de remonter. On s'est laissé un projet sur deux ans pour remonter. On sait très bien que c'est compliqué de remonter la première année même si on va être attendu ce qui est tout à fait normal. Il y a eu pas mal de changements dans l'équipe, il va y en avoir encore. Il y avait 14 joueurs en fin de contrat, et il va y avoir des départs d'ici la fin du mercato qui aura lieu le 1er septembre. C'est toujours compliqué ces années de transition mais la préparation se passe plutôt bien."