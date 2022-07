ASSE - Mercato : Perrin attend l'offre du Los Angeles FC pour Bouanga

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Avant la défaite ce samedi de l'AS Saint-Etienne sur la pelouse de Dijon (2-1), en ouverture de la saison 2022-2023 de Ligue 2, le coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin, s'est exprimé au micro de beIN Sports sur le mercato estival et sur le cas Denis Bouanga, annoncé avec insistance du côté du Los Angeles FC ces derniers jours.

"Il n'y a rien de concret pour Bouanga"

"On aimerait que ça aille vite pour les joueurs et pour construire un effectif. C'est la difficulté de ces mercatos. On va attendre le 1er septembre pour avoir notre effectif. D'ici là, il risque de se passer pas mal de choses, notamment dans les dernières heures du mercato. On s'y attend, on s'y prépare, on étudie pas mal d'autres dossiers pour pallier aux départs éventuels que l'on va avoir. Pour l'instant, il n'y a rien de bien concret pour Denis Bouanga. On attend les offres concrètes avant d'évoquer au cas par cas les joueurs. On en a eu quelques-unes, mais pas énormément."

Fabien Chorlet

Rédacteur