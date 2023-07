ASSE - Mercato : Perrin dévoile la nouvelle priorité des Verts et contredit Soucasse pour Livolant

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Dans un entretien accordé à nos confrères d'Envertetcontretous, le coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin, a fait le point sur le mercato estival, qui a, pour l'heure, vu deux joueurs rejoindre le Forez (Ibrahim Sissoko et Dylan Batubinsika). Un attaquant polyvalent est bien la priorité du club stéphanois, qui ne s'interdit pas d'autres mouvements.

"Livolant est quelqu'un qu'on suit"

"La recherche d'un attaquant polyvalent est prioritaire pour l'ASSE ? On y regarde mais après on regarde au milieu aussi parce que si jamais on perd du monde, il faudra qu'on ait des solutions. Donc oui mais pas que. Il y a une liste de joueurs suivis, c'est une certitude. Aujourd'hui on a un groupe qui est quasiment au complet. Il va peut-être encore y avoir du mouvement. Il y a une liste, des joueurs qui ne sont plus disponibles, d'autres qui ne sont pas faisables, d'autres qui n'ont pas envie de venir aussi parce qu'on se confronte à ça. On contacte beaucoup de joueurs, on fait pas mal de propositions mais bon tout n'aboutit pas forcément."

Et contrairement à Jean-François Soucasse, l'ancien capitaine des Verts n'a pas enterré la piste menant à l'attaquant et capitaine de l'En Avant Guingamp, Jérémy Livolant. "C'est quelqu'un qu'on suit, qui fait partie d'une liste avec d'autres mais qu'on suit depuis un petit moment."

Loïc Perrin s'est confié à notre micro sur la cellule de recrutement et sur le mercato 👇 #ASSE https://t.co/dYzZmDxg9Z — Envertetcontretous (@Site_Evect) July 25, 2023

Podcast Men's Up Life