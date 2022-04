ASSE – Mercato : Perrin, Ilan... la nouvelle cellule de recrutement fait débat à l'ASSE

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Une nécessité de se structurer, mais...

« Sans aller jusqu'à dire que constituer une cellule de recrutement de plus de deux personnes est une hérésie actuellement à l'ASSE, je pense réellement que ce n'est pas la priorité. Bien sûr, Loïc Perrin travaille comme s'il allait rester dix ans au poste de coordinateur sportif des Verts et je comprends cette nécessité de se structurer pour combler le vide laissé par le départ de l'expérimenté recruteur Jean-Luc Buisine mais quel intérêt de construire pour déconstruire dans quelques mois ?

On le sait : l'ASSE est en vente depuis presque un an et il arrivera bien un temps où des investisseurs parviendront à convaincre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de revoir leurs positions à la baisse pour le bien du club. A ce moment-là - qui pourrait arriver à l'intersaison - peut-être que les nouveaux patrons du sportif auront envie d'apporter leur vision à un projet : un nouveau président délégué (exit Jean-François Soucasse), un nouveau coach aussi sans doute et peut-être un encadrement revu. Dans ces conditions, on signe aujourd'hui des contrats pour des gens dont l'avenir sera remis en question.

A la question de savoir si un club peut aujourd'hui se passer d'une cellule de recrutement performante, je répondrais que non mais certains ont déjà des idées pré-établies de celles-ci, des réseaux et agences de scoutisme prêtes à se mettre en place. Loïc Perrin n'est pas idiot. Il a regardé les fonctionnements dans les autres clubs et pris des idées ici ou là pour la suite. Mais sans perspectives et alors que la mise en place d'une cellule de travail prend quasiment un an avant de porter ses fruits, il ne faut pas s'attendre à des pépites dès cet été d'Ilan, Gillot Jr, Pierre, Paul ou Jacques. »

Il faut absolument revoir la façon de penser le recrutement

« Oui la cellule de recrutement mérite sans doute d'être étoffée puisqu'elle a été réduite à sa plus simple expression. Mais j'ai tendance à penser que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. On va faire confiance à Loïc Perrin et Araujo Ilan pour ce prochain Mercato estival qui s'annonce si important pour l'avenir du club. Celui de janvier l'était aussi, on le jugera en fin de saison mais on peut déjà regretter certains choix, en particulier celui de Gnagnon, incompréhensible, grotesque même. Si l'ASSE en est réduite à jouer le maintien ces dernières saisons, elle le doit avant tout à ses mauvais choix en matière de recrutement puisque son centre de formation, lui, marche plutôt bien, et que le club aurait peut-être mis la clé sous la porte sans les millions rapportés par Saliba et Fofana, sans oublier avant eux les Ghoulam, Guilavogui, Zouma, Saint-Maximin, Pierre-Gabriel, etc... Ce qu'il faut espérer, c'est que l'ASSE ait davantage le nez creux dans ses choix, qu'elle soit capable de dénicher plus de Sacko, de Maupay ou de Malcuit que de Diony, Diousse, Katranis, Silva, Lacroix, Palencia, Retsos, Jorginho, on en passe et des pires. On espère aussi que l'ASSE n'attendra pas les dernières heures du marché pour faire ses emplettes, comme cela a si souvent été le cas ces dernières années, ce qui laisse l'impression d'une incapacité à anticiper. Quand on travaille sérieusement, on ne fait pas tout au dernier moment, si ? »

