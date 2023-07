ASSE - Mercato : Perrin jubile, un futur cador annoncé a signé chez les Verts !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

La jeune vague verte continue de déferler à l’ASSE. Après Ayman Aiki, Antoine Gauthier, Beres Owusu, Jebryl Sahraoui, Yanis Lhery et Mathis Amougou un peu plus tôt dans la saison, Karim Cissé vient de signer son premier contrat professionnel. Stéphanois depuis 2020, le jeune milieu de terrain offensif s'est engagé avec les Verts jusqu'en 2026. Cette saison, le joueur de 18 ans a compilé 3 buts et 3 passes décisives en 7 rencontres de National 3.



Perrin se frotte les mains pour Cissé

« Karim a commencé la compétition il y a peu avec la réserve. Son talent, inné chez lui, s'est vu rapidement, se réjouit Loïc Perrin sur le site officiel de l’ASSE. C'est un vrai joueur de football, un milieu de terrain offensif, créatif, capable de débloquer des matchs par sa qualité technique. Il faut désormais qu'il gagne en régularité pour espérer apparaître cette année avec le groupe professionnel. »

✍️ Stéphanois depuis 2020, Karim Cissé signe son #PremierContratPro !



Le jeune talent de la #GénérationVerte 💚 est lié à l'ASSE jusqu'en 2026 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 1, 2023

