ASSE - Mercato : Perrin lâche une énorme bombe sur Nkounkou

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Recruté définitivement par l'AS Saint-Étienne cet été, Niels Nkounkou, qui a été l'un des grands artisans de la remontada des Verts au classement lors de la deuxième partie de saison dernière, est malgré cela annoncé sur le départ depuis le début du mercato estival.

"L'idée, c'est de conserver Nkounkou"

Mais alors que l'Eintracht Francfort semble être le club le plus chaud sur le latéral gauche français, Loïc Perrin a confirmé à Envertetcontretous que le club allemand avait formulé une offre de 8 millions d'euros pour le recruter. "La situation a évolué. On a eu une offre, ce n'est pas un secret. On l'a refusé", a déclaré le coordinateur sportif stéphanois à nos confrères avant d'annoncer que le club du Forez n'avait finalement pas l'intention de se séparer du joueur formé à l'Olympique de Marseille cet été. "L'idée, c'est de conserver Niels Nkounkou."

On fait le point sur le dossier Niels Nkounkou 👇 #ASSE https://t.co/gF7hhm4jCm — Envertetcontretous (@Site_Evect) July 24, 2023

Podcast Men's Up Life