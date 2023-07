ASSE - Mercato : Perrin prépare une très grosse équipe pour la saison prochaine !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Victorieuse de son premier match amical de l’été contre l’UNFP au début de la semaine (5-2), l’ASSE s’est pris les pieds dans le tapis hier devant Grenoble (1-2). Satisfait de ses troupes, Vincent Hognon est persuadé que Laurent Batlles disposera d’une grosse équipe la saison prochaine en Ligue 2.

« Ce sera une très grosse équipe »

« On sait très que Saint-Étienne sera un très, très, gros de Ligue 2, a-t-il déclaré au Progrès. Vous rajoutez Charbonnier, Sissoko plus les futures recrues ... Ce sera une très grosse équipe. Ce n’est pas de la jalousie mais les Verts ont des capacités financières que nous n’avons pas. C’est un club attractif grâce à ses supporters, ses infrastructures, son histoire. Les Verts sont en train de construire une grosse équipe et ils auront probablement la pression de réussir à monter. »

