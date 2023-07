ASSE - Mercato : Perrin remet Nkounkou à sa place

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Loïc Perrin n’a pas la langue dans sa poche. Invité hier à donner plus de précisions au sujet du mercato estival, le coordinateur sportif de l’ASSE ne s’est pas caché derrière son petit doigt. « L’idée est de garder l’ossature de l’équipe mais on va peut-être avoir des joueurs qui vont être sollicités, on va recruter aussi des joueurs, a-t-il affirmé hier sur France Bleu. Il y a peu de mouvements aussi ailleurs, nous il y a des discussions qui ont été entamées. C’est vrai que l’idéal c’est que des joueurs arrivent le plus tôt possible(...) Dans le groupe, l’idée c’est d’avoir 15 ou 16 joueurs un peu confirmés et après. L’idée c’est aussi de les intégrer petit à petit à l’entrainement. »



« Pas de proposition concrète »

Au sujet des départs, Perrin a évoqué le cas de Niels Nkounkou (22 ans). Recruté cet été par l’ASSE, le piston gauche des Verts a déjà fait savoir qu’il ambitionnait d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Pour l’instant, on ne se bouscule pas trop au portillon pour celui qui sort d’un Euro Espoirs très mitigé avec les Bleuets. « Je pense que tout le monde veut jouer en première division, c’est une bonne ambition, a-t-il précisé au Progrès. On peut faire plein de suppositions, mais à partir du moment où il n’y a pas de proposition concrète, on n’avance pas. Pour l’instant, il n’y a rien de concret, quand ça arrivera, on l’évoquera avec lui. »

