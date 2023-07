ASSE - Mercato : Perrin ouvre grand la porte à deux départs

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Depuis la reprise de l'entraînement le 3 juillet dernier, Yvan Neyou et Abdoulaye Bakayoko restent à l'écart du groupe professionnel de l'ASSE, actuellement en stage à la Plagne. Prêtés respectivement la saison dernière au CD Leganés et au Puy Foot, le milieu de terrain camerounais et le défenseur ivoirien ne figurent plus dans les plans de Laurent Batlles et doivent trouver une porte de sortie cet été. Interrogé par Envertetcontretous, le coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin, s'est montré assez ferme quant à l'avenir des deux joueurs.

"On a parlé que des entrées mais il y a les sorties aussi. On a déjà trouvé des solutions avec certains joueurs. On essaye d'en trouver avec ces deux joueurs. Il y a des discussions avec des clubs mais pour le moment rien de concret. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, on va essayer de leur trouver un projet parce qu'ils ne font pas forcément partie du nôtre cette saison. L'idée ce n'est pas de les mettre au placard, c'est juste qu'on a décidé de ne pas partir avec ces joueurs-là. Bien sûr qu'ils réintégreront l'effectif si on ne trouve pas de solutions, parce qu'ils sont encore sous contrat."

