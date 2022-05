ASSE - Mercato : Perrin scrute aussi en L1, le LOSC et le Stade Rennais visés ?

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

On vous en parle cette semaine dans But! Saint-Étienne : l’ASSE scrute en Ligue 2 en vue du mercato estival. Et pour cause, le flou entourant l’avenir des Verts en Ligue 1 doit orienter le recrutement vers un chemin plus low cost.

Ainsi, Mohamed Toubache-Ter a confirmé hier soir dans le Space d’Actu Sainté que Zinédine Ferhat et Yassine Benrahou étaient bel et bien visés par l’ASSE cet été. Ce ne serait pas les deux seuls Nîmois ciblés puisque la priorité défensive de Loïc Perrin se nommerait Anthony Briançon, en fin de contrat en juin.

Si les Verts prospectent en L2, ils garderaient quelques espoirs de recruter dans l’élite même si ces derniers restent infimes. Deux dossiers pourraient néanmoins être ouverts : Xeka (LOSC) et Jonas Martin (Stade Rennais). Les deux milieux sont en fin de contrat en juin mais leurs salaires confortables risquent de ne pas cadrer avec la grille du club forézien.

👀 @MohamedTERParis a révélé les noms de plusieurs profils qui plaisent à la cellule de recrutement dans @Space_ACS :



- Z. Ferhat (Nîmes, milieu droit)

- Y. Benrahou (Nîmes, milieu off)

- Y. Salmier (Troyes, DC)

- Xeka (Lille, milieu)

- J. Martin (Rennes, milieu) #ASSE — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) May 5, 2022

Pour résumer Chargé du recrutement de l’ASSE, Loïc Perrin a du pain sur la planche pour étoffer l’effectif stéphanois au mercato estival. Pour l’heure, des profils sont scrutés en Ligue 2 mais aussi en Ligue 1, au LOSC et au Stade Rennais !

Bastien Aubert

Rédacteur