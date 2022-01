ASSE - Mercato : Perrin se confie sur les dossiers, la piste Michelin mal engagée ?

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Beric, Gomis et tant d'autres noms. Il y a beaucoup de rumeurs à l'ASSE mais pas de signatures. En tout cas pas celle d'un attaquant recherché. Il y a quelques minutes, face aux médias, le coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin, qui s'occupe également du recrutement, en a dit plus sur les différentes pistes. Instructif.

"Des pistes se sont fermées, mais certaines se rouvrent parfois. On attend un attaquant et on étudie des pistes. L’arrivée d’Elia (Mangala) amène de l’expérience et pour l’attaquant, on ne veut pas faire un choix par défaut. Beric ? Il y avait une volonté des deux parties mais nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord et il a fait le choix d'un autre projet. Gomis ? Ca a été évoqué, ça s'ouvre au dernier moment ce genre de dossier. Bafé c'est mon ami, je ne l'appelle pas que pour ça. Ça n'a jamais été sa première idée de venir à Sainté. Je pense pas que cela se fasse."

Par ailleurs, et c'est un journaliste grec qui donne l'information, la piste conduisant à Clément Michelin, latéral qui évolue à l'AEK Athènes, aurait déjà un peu de plomb dans l'aile. Car si le joueur a bien été proposé aux Verts, c'est uniquement par ses agents. Le club de l'AEK, lui, n'a aucune nouvelle des dirigeants stéphanois.

AEK Athens have no offer at the moment from ASSE for Clément Michelin. Michelin has been offered to ASSE from his agents but till no, there is no bid from the French club@AEK_FC_OFFICIAL @ASSEofficiel #AEK #ASSE #saintetienne