ASSE - Mercato : Perrin vend la mèche pour Green et Aouchiche

Loïc Perrin a fait un bilan nécessaire du mercato hivernal aujourd’hui dans L’Équipe et Le Progrès. Après avoir notamment expliqué les ratés stéphanois, notamment en attaque, celui qui est désormais coordinateur sportif de l’ASSE a également clarifié la situation d’Etienne Green, bousculé par Paul Bernardoni dans la hiérarchie des gardiens.

« On a été clair avec Etienne, a-t-il affirmé à propos de l’arrivée du portier angevin. Ce deal s’est fait en deux jours. À cette époque, même si on connaissait la nature de la blessure d’Etienne (coude), il y avait un doute. On a eu l’opportunité de prendre un gardien avec 180 matches en pro. Ce n’est pas rien. Ni une régression ou du temps de perdu pour Etienne, qui est l’avenir du club. Le but est qu’il se prépare pour la saison prochaine en retravaillant des choses qu’il ne travaillait plus en tant que numéro 1. »

Au sujet d’un possible départ d’Adil Aouchiche, Perrin a étrangement fait connaître son étonnement. « Ses agents m’en ont parlé rapidement à la mi-temps du match à Angers. Depuis, je n’ai pas eu de nouvelle, a-t-il poursuivi dans le quotidien régional. J’ai lu dans la presse qu’Adil voulait partir mais il ne nous l’a pas dit. Et ce n’était pas une volonté de notre part. »

