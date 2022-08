ASSE - Mercato : Perrin vise un autre attaquant mystère, Neyou aurait trouvé preneur !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Ça va encore bouger dans les rangs de l’ASSE d’ici à la clôture du mercato ce jeudi à 23h. En plus des officialisations de Wadji, Monconduit et Pétrot attendues pour aujourd’hui, les dirigeants stéphanois espèrent encore une ou deux renforts afin de finaliser leur recrutement estival.

Neyou vers Leganés

Selon Le Progrès, Adrian Grbic et Irvin Cardona sont des pistes mais Loïc Perrin s’est placé sur un autre attaquant dont le nom n’a pas fuité. De plus, les Verts gardent un œil sur Florian Tardieu et espèrent voir partir au moins un joueur parmi Charles Abi, Yvan Neyou et Adil Aouchiche. Selon la Cadena Cope, le Camerounais devrait être prêté à Leganés dès mercredi, au lendemain de la réception du SC Bastia (20h45).