ASSE - Mercato : petit transfert, gros rendement... un buteur laisse de plus en plus de regrets à Puel

On n'arrête plus Makhtar Gueye, l'ancien attaquant de l'ASSE ! Auteur de deux buts et une passe décisive contre Genk (3-1) mercredi, l'attaquant vient d'inscrire trois doublés lors de ses quatre derniers matches !

11 buts en Belgique pour Gueye, vendu 1 M€ l'été dernier par les Verts

Prêté à Nancy (L2) où il avait inscrit 7 buts la saison passée, le Sénégalais (23 ans) contribue amplement à la belle saison d'Ostende, 4e du championnat belge. Il a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues, lui qui n'avait été cédé par l'ASSE que pour 1 M€ l'été dernier.