ASSE - Mercato : Pierre Ménès a une recrue hivernale dans le collimateur

Intéressant depuis son arrivée à l’ASSE en janvier, Paul Bernardoni n’a pas été décisif hier contre le RC Strasbourg (2-2). La faute en grande partie au soleil qui ne l’a pas aidé sur l’égalisation d’Habib Diallo, ce qu’il a reconnu volontiers après la rencontre.

Malgré le mea culpa sincère de Bernardoni, Pierre Ménès n’a pas été tendre avec le gardien des Verts et son « énième sortie aérienne ratée » ! « Entre Petkovic et Bernardoni, je ne suis pas certain que le SCO ait deux gardiens au niveau », a-t-il complété sur son blog suite à la 25e journée de Ligue 1.

Que le portier de l’ASSE se rassure : le grand Keylor Navas a eu une plus mauvaise note que lui (3 contre 4) dans L’Équipe après la déroute du PSG à Nantes (1-3). Les deux hommes pourraient s’affronter dès samedi au Parc des Princes (21h).

"Nice rebondit, Clermont piège l'OM"



Le Gym est la seule équipe du haut de tableau à avoir gagné ce week-end dans cette Ligue 1 passionnante mais toujours aussi illisible. Analyse à découvrir ci-dessous.https://t.co/1f17r5QQAs — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 20, 2022