ASSE - Mercato : Pierre Ménès conseille deux recrues pour faire décoller le projet Puel

L’ASSE fait la soupe à la grimace. Battus pour la cinquième fois d’affilée hier par le Montpellier HSC (0-1), les hommes de Claude Puel n’avancent plus et ont la tête dans le sac alors que le derby face à l’OL se profile dimanche à Décines (21h). Pierre Ménès a continué d’enfoncer le clou concernant sa position sur le projet de Puel tournant autour des jeunes. Le consultant de Canal+ est vraiment inquiet pour les Verts avant le derby contre l’OL.

Ménès aurait recruté deux stoppeurs expérimentés

« Je veux bien qu’il y ait beaucoup d’absents, notamment en défense. Que la vente de Fofana était inéluctable financièrement. Mais je ne comprends pas ce que fait Puel. Bouanga était sur le banc, Khazri revient, puis Khazri ressort… Je pense que ce sentiment perpétuel d’insécurité nuit profondément à une équipe aussi jeune, a-t-il analysé sur son blog. Je l’ai dit que je n’étais pas fan de ce projet, que trop de jeunesse tuait la jeunesse. C’est malheureusement ce qui est en train de se passer. Alors je sais pertinemment que le club a des problèmes financiers, mais il a tout de même vendu Saliba et Fofana pour 70 M€ en quelques mois. Il aurait peut-être été judicieux d’en réinvestir 10 ou 15 dans deux arrières centraux un peu plus expérimentés. Et le prochain match pour les Verts, ce sera à Lyon. Autant dire que cela ne sent pas très bon… »