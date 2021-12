ASSE - Mercato : Pierre Repellini dénonce une ânerie de Caiazzo et Romeyer

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Invité de Club ASSE, l'émission de TL7, Patrick Revelli a glissé ses conseils Mercato. « Ces dernières saisons, on achète des avant-centres mais ils sont où ?, s'est-il demandé. On les a empilés comme des poupées russes mais depuis Beric, qui s'était malheureusement blessé, ils n'ont jamais joué. Je ne pense pas que c'est là qu'il faille recruter mais plutôt ailleurs. On manque d'expérience en défense. »

Un avis partagé par Pierre Repellini, lui aussi invité de Club ASSE. « Tant qu'on n'aura pas une épine dorsale solide, on ne pourra pas construire. Malheureusement, on avait une charnière exceptionnelle avec deux jeunes joueurs (ndlr : Wesley Fofana et William Saliba), mais l'un fait aujourd'hui la pluie et le beau temps en Angleterre et l'autre est à Marseille qui veut le garder. Soit on est des ânes, soit ce sont les autres qui sont intelligents ! »

