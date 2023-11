ASSE - Mercato : pluie de recrues offertes à Batlles cet hiver ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Dans un peu plus d'un mois, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Une fenêtre de transferts durant laquelle l'AS Saint-Étienne compterait bien recruter. Et le club du Forez aurait déjà identifié ses besoins pour cet hiver.

L'ASSE sera active lors du mercato hivernal

D'après nos confrères du Progrès, les dirigeants stéphanois, qui voudraient mettre toutes les chances de leur côté pour s'assurer la remontée en Ligue 1 et par ricochet une vente du club plus juteuse, compterait recruter un latéral droit pour venir concurrencer Dennis Appiah et voudraient aussi compenser les possibles absences de Dylan Batubinsika, Benjamin Bouchouari, Karim Cissé et Ibrahim Sissoko durant la CAN 2024. En plus d'un latéral droit, un défenseur central, un milieu de terrain et un avant-centre pourraient donc débarquer dans le Forez cet hiver.

