ASSE - Mercato : plus que deux candidats pour le poste d’entraîneur ?

Comme l’a très justement fait remarquer un journaliste de RMC, il est quand même surprenant que l’ASSE, qui prévoyait de virer Claude Puel depuis plus d’un mois, n’ait entamé aucune démarche avec un autre entraîneur durant ce laps de temps. Et qu’elle se retrouve aujourd’hui, à quatre jours d’un périlleux déplacement à Reims, sans remplaçant digne de ce nom.

Selon nos informations, la liste des prétendants à la succession de Puel se serait réduite. Elle serait passée de trois à deux noms. Frédéric Hantz n’en ferait plus partie. Il resterait Pascal Dupraz et David Guion, deux techniciens qui plaisent à Roland Romeyer. Le premier a fait ses preuves dans les missions désespérées pour le maintien (à Evian et Toulouse). Le second a déjà travaillé à Saint-Etienne et a également décroché plusieurs maintiens avec… Reims.

