ASSE - Mercato : plusieurs annonces fortes programmées aujourd’hui !

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes en France depuis le 9 juin, l'AS Saint-Etienne n'a toujours bouclé aucune recrue. Mais le club du Forez est actif dans le sens des départs. En plus des retours de prêt de Pape Abou Cissé, Panagiotis Retsos et Anthony Modeste, les Verts ont enregistré les départs de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet. Et à en croire Mohamed Toubacher Ter, plusieurs annonces fortes devraient arriver ce vendredi.

"Demain (aujourd'hui), on parlera de Jessy Moulin, Romain Hamouma, Zinédine Ferhat et Roland Romeyer", a teasé l'insider sur son compte Twitter. Pour Jessy Moulin, il est annoncé du côté de l'ESTAC tandis que Romain Hamouma, en fin de contrat cet été avec l'ASSE, se dirige vers l'OGC Nice, où il pourrait retrouver son ancien entraîneur, Christophe Galtier. Concernant Zinédine Ferhat, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Nîmes, les dirigeants stéphanois rêvent toujours de le recruter pour renforcer leur attaque.

Demain, on parlera Moulin, Hamouma, Ferhat & Romeyer !!



Ce dernier a des défauts mais quel coeur !!! #ASSE #OM #OGCN — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 15, 2021