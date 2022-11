ASSE – Mercato : Plusieurs départs en janvier sont souhaités

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Charles ABI

Charles Abi est sous contrat jusqu'en 2024. Après un prêt à Guingamp où il n'avait inscrit qu'1 but l'an dernier, l'ancien vainqueur de la Gambardella a vite été écarté cet été. Une décision liée à sa méforme mais aussi à des soucis extra-sportifs lié à son nouvel agent et à son comportement. Mis à pied par le club pour s'être présenté en état d'ébriété au centre Robert Herbin, le mois dernier, il n'a joué que quelques minutes avec la réserve depuis le début de la saison. Laurent Batlles ne compte pas sur lui. Abi avait refusé Valenciennes et un club portugais cet été. Mais il ne sera sans doute pas simple de lui trouver une porte de sortie, surtout après la fuite de son souci extra-sportif dans Le Progrès...



Saidou SOW

Comme pour Charles Abi, l'ASSE a révélé des soucis de comportement chez Saidou Sow, que le club annonçais « de retour dans le droit chemin » le mois dernier. Le Guinéen se serait donc égaré. Très peu utilisé depuis le départ de Claude Puel, qui l'avait lancé dans le grand bain, le défenseur central paye aussi son match catastrophique à Valenciennes (2-2) où il avait concédé un penalty en fin de rencontre. Il n'est plus considéré que comme le 5e ou 6e défenseur central de l'effectif. Le club espère profiter de sa bonne côte pour le vendre, mais ses états de service depuis un an ne plaident pas vraiment pour un gros transfert...

Yvann MACON

Yvann Maçon est un peu le dernier des mohicans chez les Verts : il est le seul titulaire de l'an dernier à avoir survécu à la « purge » opérée cet été. L'ASSE avait refusé une offre de Brest, pour Zaydou Youssouf et lui. Maisen cas de proposition en janvier, le Guadeloupéen ne sera pas retenu. Le club le pousse vers la sortie. S'il a inscrit 3 buts en L2, Maçon a soufflé le chaud et le froid. Surtout le froid. Et il a eu des soucis de comportement, avec notamment une prise de becs avec un capo des Magic Fans, à Sochaux, qui lui vaut d'être dans le viseur des Ultras. Ecarté trois fois par Batlles, malgré le manque de solutions à son poste de piston, il pose clairement problème.



Gabriel SILVA

Gabriel Silva faisait partie des joueurs dont l'ASSE souhaitait se séparer l'été dernier. Mais il est resté. Une épine dans le pied du club compte tenu de son salaire, le plus gros de l'effectif actuel. Laurent Batlles apprécie son sérieux, son professionnalisme, mais il rechigne à faire appel à lui après lui avoir indiqué qu'il était souhaitable qu'il trouve un nouveau club. Un départ en janvier permettrait de faire une belle économie. Ce qui explique son très faible temps de jeu.

Sergi PALENCIA

Sergi Palencia est un peu dans le même cas de figure que Gabriel Silva : l'Espagnol est dans la dernière année de son contrat et il compte lui aussi parmi les plus gros salaires. Prêté à Leganes en L2 espagnole ces deux dernières saisons, il n'entre plus dans les plans. Ce que lui a signifié Batlles dès sa prise de fonctions.

Mickaël NADE

Meilleur défenseur de l'ASSE la saison dernière, Mickaël Nadé ne jouit pas d'une grosse cote vis à vis de Laurent Batlles. Il n'a été utilisé ces derniers mois qu'en joueur d'appoint, au gré des blessures et des suspensions. En cas de proposition, le club ne la retiendra pas.

Etienne GREEN

Etienne Green a vécu une première partie de saison très délicate. Expulsé deux fois, il a fini par se faire prendre sa place de titulaire par Matthieu Dreyer. Déjà sceptique à son arrivée, Laurent Batlles n'a plus confiance en lui. Et l'arrivée d'un nouveau numéro 1 est envisagée, soit cet hiver soit l'été prochain. Dans ces conditions, un départ du natif de Colchester semble être la meilleure option, pour tout le monde.