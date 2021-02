ASSE - Mercato : plutôt qu'un n°9, les supporters réclament le transfert des présidents !

Si les groupes de supporters de l'AS Saint-Etienne se sont rendus à l'Etrat vendredi (Green Angels) et samedi (Magic Fans) pour faire part de leur mécontentement sur la situation actuelle, ce ne sont pas les seuls mouvements spontanés à agiter le Forez.

Depuis quelques jours, le compte Twitter Peuple Vert en Colère multiplie les actions et les banderoles pour se faire entendre et réclamer la démission de la direction. En ce dernier jour du Mercato, une nouvelle banderole a fleuri sur les grilles de Geoffroy-Guichard : « Dernier jour du Mercato : présidents, on attend toujours votre transfert ».

?Stade Geoffroy Guichard#PeupleVertEnColère pic.twitter.com/BZTMZFSbXs — Peuple Vert en colère (@VertsEnColere) February 1, 2021

Un n°9 à défaut d'un changement de direction ?

Si les présidents ne quitteront pas le Forez ce lundi soir, il est possible que l'ASSE boucle quand même un dernier mouvement pour la route. Un numéro 9 est attendu avant ce soir minuit. Les Verts avancent sur trois dossiers. Si la piste Mbaye Niang (Stade Rennais) semble s'échapper en faveur de Bordeaux - qui pourrait perdre Josh Maja (Fulham) – le club ligérien avance sur le prêt de six mois d'Anthony Modeste (Cologne). Un vieux serpent de mer du Forez...