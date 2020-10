ASSE - Mercato : pourquoi Arsenal ne serait plus chaud pour prêter Saliba aux Verts en janvier

La semaine passée, un spécialiste d'Arsenal a fait le point sur la situation de William Saliba chez les Gunners. Il était question d'une concurrence très vive en défense centrale et d'une ancien Vert pas encore prêt pour l'exigence de la Premier League à seulement 19 ans. Un prêt était dans les tuyaux cet été, de préférence à l'ASSE, mais les dirigeants stéphanois ayant refusé les exigences londoniennes, l'affaire a capoté. Ce qui n'empêche pas certains, dans le Forez, de rêver à une seconde chance en janvier.

Mais selon des échos venus d'Angleterre, un retour du natif de Bondy du côté de Geoffroy-Guichard a du plomb dans l'aile. Et pas seulement parce que les dirigeants des deux camps ne s'entendent pas super bien depuis cet été. En fait, c'est une considération tactique qui pourrait entraîneur William Saliba vers de nouveaux horizons.

En tant qu'adepte de Pep Guardiola, Mikel Arteta prêche un pressing haut, avec un bloc équipe positionné dans la partie de terrain adverse. Ce qui implique que la défense évolue proche du rond central. Or, il n'a pas échappé que ce n'est pas une tactique en vigueur à l'AS Saint-Etienne. Peu habitué à évoluer loin de ses buts, Saliba aurait du mal à jouer haut. L'intérêt pour Arsenal serait donc de le prêter dans une équipe jouant de la même façon. Ce que ne fait clairement pas Claude Puel à l'ASSE…

Couple things to consider when you say - why don't we just play Saliba



- He's still a kid

- He's recently lost his mother

- New country

- New league

- New club

- New system of play

- Didn't play high line at ASSE

- Higher expectations at Arsenal