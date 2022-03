ASSE - Mercato : pourquoi la piste Cabella n'a pas été approfondie

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

Présent dans les tribunes de Geoffroy-Guichard dimanche dernier pour la réception de Metz (1-0), Rémy Cabella s'était ému du bel accueil des supporters stéphanois à son endroit. Le meneur de jeu adore l'ASSE et c'est réciproque. Le fait qu'il ait été libéré de son contrat par Krasnodar aurait été l'occasion de reprendre l'écriture d'une belle histoire rédigée entre 2017 et 2019. Mais ce ne sera pas le cas. Le joueur devrait rebondir à l'Olympiakos ou Montpellier, mais pas à Saint-Etienne. L'Equipe du jour explique pourquoi...

"Plusieurs obstacles barrent un come-back de Cabella dans le Forez. Embarqués dans une opération de maintien incertaine, les Verts ont besoin de joueurs opérationnels tout de suite. Or, leur ancien meneur de jeu n'a plus joué depuis le 27 novembre à Khimki (3-3, un but et une passe). Alors qu'ils viennent de recréer une harmonie dans le vestiaire, le retour de Cabella pourrait lézarder leur équilibre."

"Enfin, il y a l'aspect contractuel. Aucune des deux parties n'y trouverait son compte dans une pige de trois mois et demi. S'il veut le prendre, le club lui proposerait au moins un an en plus. Le joueur en cherche deux. Etant donné leur incertitude sportive, les Verts ne peuvent pas s'engager au-delà de cette fin de saison."

