ASSE – Mercato : pourquoi les Verts n'ont pas (encore) officialisé Pape Abou Cissé

Si nous avions pris un peu d'avance en officialisant la signature du prêt de Pape Abou Cissé (Olympiakos, 24 ans) à l'ASSE hier soir après que la photo de la signature du stoppeur a fuité sur la toile, ni le club ligérien ni son homologue grec n'ont encore entériné le mouvement.

Comme l'a rapporté le journaliste du Progrès Romain Colange hier soir, il reste « un détail administratif à régler » pour que le défenseur central sénégalais ne débarque dans la Loire jusqu'à la fin de saison... Mais tout est bel et bien OK entre les deux clubs et le joueur a satisfait à sa visite médicale.

⚽️ L’#ASSE n’officialisera pas le prêt de #Cissé ce soir. Il reste « un détail administratif à régler avec l’Olympiakos » avant que le défenseur central sénégalais ne soit officiellement prêté jusqu’à la fin de la saison dans la Loire. La VM est OK. #mercato — Romain Colange (@RomainColange) January 29, 2021

Il manque toujours le CTI au dossier

D'ailleurs, Pape Abou Cissé a vendu la mèche en s'annonçant sur Instagram chez les Verts. Alors pourquoi cette attente interminable à l'heure où tous les supporters de l'ASSE sont sur les dents après le fiasco Mostafa Mohamed ? Tout simplement parce que les deux clubs sont très procéduriers.

Tant que l'administration grecque n'a pas délivré le certificat de transferts international (CTI), le transfert du joueur ne peut être enregistré. Cela devrait se normaliser dans la journée. En revanche, et c'est quasiment sûr, le joueur ne pourra pas être aligné face à Nice dimanche... A moins que les derniers documents n'aient été reçu hier soir avant 23h59. Ce qui est peu probable.