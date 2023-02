ASSE - Mercato : pourquoi Pavlovic a accepté le défi stéphanois

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Il avait prévenu son monde en conférence de presse. Et ça s'est confirmé en début de journée lorsque son nom ne figurait pas dans le groupe de Laurent Batlles pour la réception d'Annecy, demain à 15 heures. Mateo Pavlovic n'était pas à 100% et le staff a visiblement pris aucun risque pour le laisser souffler en vue de la réception de Dijon, dans huit jours, toujours à domicile.

En attendant, l'ancien du SCO d'Angers, qui évoluait en Croatie cette saison (Rijeka), a été très clair au sujet de sa venue dans le Forez cet hiver. Comme si, au fond, l'ASSE conservait une certaine notoriété malgré sa place de 19e en Ligue 2.

"J’ai des bons souvenirs en France, j’ai marqué deux fois ici, à Saint-Étienne avec Angers. Je sais que le club n’est pas dans la meilleure situation mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer avec comme objectif de sortir le plus vite possible de la zone rouge, je suis très motivé par le challenge du club (...) Je voulais partir cet hiver et puis quand un grand club comme Saint-Étienne t’appelle tu viens tout de suite, tu ne réfléchis pas."