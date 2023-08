ASSE : premier coup dur pour Mahmoud Bentayb

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Il y a désormais deux joueurs marocains dans les rangs de l’ASSE. Après Benjamin Bouchouari, Mahmoud Bentayg a rejoint le club ligérien après avoir été dans le viseur de la cellule recrutement depuis de longs mois. « On cherchait à se renforcer sur ce poste de piston gauche. On l'étudie depuis fin janvier. On a suivi sa saison, il correspond aux qualités qu'on recherche à ce poste là : il a du volume, il aime se projeter, il jouait surtout en tant que latéral gauche, il a des qualités offensives intéressantes, une finesse avec son pied gauche, a énuméré Loïc Perrin hier en conférence de presse. On a fait énormément de travail de vidéo, après j'ai eu un entretien avec lui en visio. Lui-même m'a avoué qu'il préférait jouer à ce poste de piston. Le deal était ficelé avant Rodez. »

Bentayg est arrivé éprouvé

De son côté, Laurent Batlles sait déjà qu’il devra quelque peu retaper sa dernière recrue avant qu’elle soit totalement opérationnelle. « Il est arrivé il y a deux jours, très fatigué, après un voyage un peu compliqué, il reste sur 15 jours sans activité. Une semaine pleine avec nous lui permettra d'être avec nous contre Valenciennes, mais ce sera compliqué pour lundi, car il n'a repris que ce matin », a-t-il conclu hier.

⚽️ ASSE : Perrin fait une annonce fracassante pour la fin du mercato et se fait reprendre de volée #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/RE5u4R2YmV — But! Saint-Étienne (@ButASSE) August 27, 2023

Podcast Men's Up Life