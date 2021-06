ASSE - Mercato : première mission périlleuse pour Loïc Perrin

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Si les nouvelles au sujet d’un éventuel rachat sont positives, l’ASSE attend sagement son passage devant la DNCG le 27 juin pour tirer le feu d’artifice. Les Verts ne devraient pas connaître trop de soucis devant le gendarme financier du football français avant de songer à lancer son mercato estival. À ce titre, Laurent Paganelli assure que Loïc Perrin pourrait avoir un rôle prépondérant à jouer. Revenu à l’ASSE en fin de saison dans un costume large, l’ancien capitaine des Verts doit impulser un élan pour conserver les jeunes du cru.

« Le "grand" Saint-Etienne c’était puiser dans son vivier de jeunes et s’appuyer sur des cadres. Transmettre le souci du travail bien fait, le respect de l’institution, inculquer l’esprit de compétition. Il faut s’appuyer sur la formation, garder les jeunes, conserver des gens du sérail. Il faut que Loïc Perrin puisse transmettre les valeurs inculquées par l’institution, a affirmé Paganelli dans Le Progrès. Les jeunes ne devraient pas pouvoir partir avant un certain âge ou un certain nombre de matches sous les couleurs. Combien ? Je ne sais pas. 150, 300 ? Il faut qu’ils aient la fierté de porter ce maillot-là à un moment donné. Les clubs qui réussissent ce sont ceux qui parviennent à conserver leurs joueurs. »

Perrin doit assurer la continuité à l'ASSE

Le consultant de Canal+ est persuadé que le futur de l’ASSE doit s’appuyer sur son vivier de talents... d’où est issu ce même Perrin. « C’est un plaisir de réussir tous ensemble, poursuit-il. Quand durant trois ou quatre ans tu retrouves les mêmes éléments dans des clubs, il y a une certaine identité qui est en train de se forger, ces dirigeants sont dans le vrai. Il faut afficher des ambitions élevées et toujours conserver la tête haute pour essayer de les atteindre. C’est cela se comporter en compétiteurs. Et à l’ASSE on a toujours prôné la culture de la gagne. »

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

AU CŒUR DE LA VENTE ! 🙌

Les projets de rachats autour de l’ASSE sont nombreux ! But Sainté vous dit tout !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/rVU1fkNWOf — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 22, 2021