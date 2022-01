ASSE - Mercato : premiers mots en Vert de Bernardoni et Thioub, révélations de Dupraz

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

C'est l'ancien gardien du SCO d'Angers, prêté pour six mois à l'ASSE, qui s'est exprimé le premier. Estimant que les Verts ça ne se refusait pas. "J'ai attrapé une infection pulmonaire qui a duré. Ensuite, dès que j'ai eu des contacts avec Saint-Etienne, je n'ai pas hésité. Personne ne veut voir l'ASSE en Ligue 2. On vient pour cette mission. C'est inconcevable de voir l'ASSE en 2e division. A Nîmes, on avait douze points à la trêve et au final on s'est sauvé. J'arrive pour être numéro un. C'était ma volonté de continuer à jouer, après c'est le terrain qui parlera. Je connaissais déjà bien Stefan (Bajic) parce qu'on a fait les J0 ensemble, et hier, on a bu le café avec Etienne et cela s'est bien passé. Le but c'est qu'on travaille bien ensemble.

"Ce n'est pas moi qui vais maintenir le club mais toute l'équipe. L'effort défensif part des attaquants. Il faut trouver cette force défensive tous ensemble. Je viens ajouter ma pierre à l'édifice. Sainté n'est pas à sa place. L'équipe n'était pas loin à chaque fois. Ils sont revenus à la dernière minute quand j'ai joué contre eux. Ce sont des signaux qui montrent que l'équipe ne lâche pas."

Dans la foulée, Sada Thioub a pris la parole, lui-aussi en provenance du SCO d'Angers et qui, selon son coach, Pascal Dupraz, qui a également pris la parole, va avoir une semaine prochaine pour le moins chargée. "Sada n'a pas 50 ans. Il y a 5 préparateurs physiques avec moi. On n'est pas dans le même cas que Joris, ça va venir. Paul est prêt et Sada est presque prêt. D'ailleurs, je l'annonce à Sada, la semaine prochaine il va doubler les séances."

Sada Thioub : "Ma situation faisait que je n'avais pas assez de temps de jeu. J'ai demandé à en avoir ailleurs et quand Saint-Etienne m'a contacté, j'étais emballé pour rejoindre ce club-là. J'ai un esprit revanchard. Je veux prouver que j'ai le niveau de la L1 et être performant le plus rapidement possible. C'est un challenge de sauver le club. Le classement est très serré en bas. Le plus important, c'est de faire des séries, faire le plus possible pour gagner les rencontres. J'ai toujours voulu prouver au coach qu'il avait tort. J'étais toujours à disposition. Après, il a fait ses choix. Je ne sais pas si je pourrais jouer contre Angers."

Et cette fois, c'est Pascal Dupraz qui a donné l'information alors qu'une rumeur indiquait que les deux hommes ne pourraient prochainement affronter leur ancien club. "A ma connaissance, ils seront là contre Angers, il n'y a pas de clause." Avant de rajouter au sujet du Mercato : "il y aura encore trois arrivées, je l'ai dit aux joueurs."

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DES SOURIRES EN 2022 ! 😁

On espère voir des sourires sur les visages de Dupraz et ses joueurs le plus longtemps possible !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/cd0YoZg5oJ — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 4, 2022